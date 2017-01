Vuoi perdere peso? Non mangiare dopo le 17…

Ecco una soluzione per perdere quei chili presi in più durante le festività: smettere di mangiare dopo le 5 del pomeriggio fino alla colazione! Questo è quanto asserisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, coordinato dalla dott.ssa Rozalyn Anderson dell’Università Wisconsin. Secondo quest’ultima ricerca, un nuovo modo di alimentarsi che preveda la riduzione di un quinto delle calorie che assumiamo quotidianamente aiuta a mettersi al riparo da tumori e diabete. In pratica, un po’ di digiuno o non mangiare dopo il tramonto possono aiutare le persone a vivere una vita più lunga e più sana. Un esperimento condotto sulle scimmie ha rivelato che, quelle che non mangiavano dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 del mattino, vivevano il 10% di più di quelle che mangiavano a piacimento. I ricercatori credono che lo stesso accada agli umani, visto che condividiamo con le scimmie il 93% del patrimonio genetico. Limitare l’ingestione di cibo appare anche un buon metodo per combattere le malattie dell’invecchiamento. Un altro studio, condotto dall’Università del Sud California, suggerisce che tagliando la dieta per quattro giorni nel corso della settimana riduce sensibilmente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari, oltre a controllare il peso.