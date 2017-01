Tre uomini in formazione con otto aerei!

Tre spericolati Jetmen si sono uniti alla formazione della pattuglia acrobatica francese in un esperimento unico al mondo. Yves Rossy e Vincent Reffet, del team Jetman Dubai, avevano già collezionato svariate esperienze mozzafiato, come il volare a fianco di un aereo passeggeri, un Airbus 380 della Emirates, nell’ottobre dello scorso anno. Per questa esibizione si è unito a loro un ragazzo del posto, Fred Fugen. Tutti e tre hanno volato in formazione con la pattuglia francese nei cieli sopra Saint-Christol, in Provenza. La Patrouille de France si dice sia la squadra acrobatica più antica del mondo e i suoi piloti sono considerati tra i più abili.

Grande precisione e concentrazione, sia da parte degli otto piloti della Pattuglia che da parte dei tre Jetmen, ha permesso di volare tutti insieme in perfetta formazione. “E’ stata un’esperienza fantastica quella di volare in formazione con degli uomini…”, ha detto il capo squadriglia Christophe Dubois al termine dell’esibizione. Tutto si è svolto ad un’altezza di 1.200 metri e ad una velocità di 260 k/ora.