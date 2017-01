Scomparse tre navi da guerra dal fondo del mare

Le autorità olandesi sono molto indignate dopo la scoperta che i relitti di tre loro navi da guerra, affondate nel mare di Java durante una battaglia contro i giapponesi, sono letteralmente scomparse dal fondale sul quale erano adagiate da una settantina d’anni. Si tratta delle HLMS De Ruyter, HNLMS Java e HNLMS Kortenaer (vedi le 3 foto). Dove prima c’erano le navi adagiate ora si notano solamente tre grandi buche. Le navi sono affondate nel 1942 portandosi dietro 915 marinai olandesi e 259 indonesiani. I tre relitti erano stati scoperti da subacquei dilettanti nel 2002. La marina indonesiana sta indagando su cosa possa essere accaduto.

Non si esclude che le tre navi siano state asportate da ladri di rottami metallici, anche se le dimensioni ed il peso delle unità deve aver richiesto un gran via vai di persone e mezzi sul posto. Ci si chiede, nel caso, come sia stato possibile portare a galla simili pesi, ma qualcuno suggerisce che possono essere state smembrate con piccole cariche mirate e poi recuperati i pezzi. E come avrebbe potuto una simile operazione, mesi e mesi di duro lavoro, passare inosservata? Misteri… del mare!