Questo drone può portare una persona

Quando si pensa ad un drone lo si immagina di piccole dimensioni e usato più che altro per divertimento o per riprese aeree, ma la ditta norvegese Griff Aviation ha ora prodotto un esemplare che va oltre questi usi. Si chiama Griff 300, pesa 75 kg ed arriva a sollevare fino a 225 kg di peso utile. Questo drone ha ben 8 eliche, ciascuna alimentata da un motore separato, ed una buona batteria che gli permette di rimanere in volo dai 30 ai 45 minuti a seconda del carico da portare. Viene comandato da terra tramite il classico radiocomando, ma si può installare un pannello di comando a bordo che verrà comandato dal pilota seduto sul drone. Gli acquirenti possono montare sul dorso del drone qualsiasi supporto per alloggiare materiali vari, sensori, telecamere ecc. Griff 300 è stato progettato per clienti come le Forze Armate, la Polizia, i Vigili del fuoco, le squadre di ricerca e soccorso. Molto utile anche per la manutenzione delle pale eoliche, essendo in grado di sollevare i materiali necessari a metterli portata di mano dei tecnici manutentori. Mentre ancora non si conosce il prezzo, la Griff Aviation sta lavorando al Griff 800 che sarà in grado di sollevare e trasportare fino a 800 kg. E non si fermeranno qui.