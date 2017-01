Pilastri di luce

Un fenomeno insolito, anche se naturale, è stato avvistato sul territorio Ontario (Canada) alcuni giorni fa. Secondo la NASA, il fenomeno di verifica quando un particolare cristallo di ghiaccio di forma piatta ed esagonale, che solitamente si trova nell’alta atmosfera, cade verso il suolo e viene investito dalla luce del sole o da luci presenti sul terreno, come lampioni, insegne, case ecc. Durante la loro discesa, questi cristalli rimangono pressoché orizzontali, fungendo così da lente di ingrandimento per le luci che provengono da sopra o da sotto di loro. L’effetto che produce questo incontro è spettacolare perché si creano dei fasci verticali di luce che sembrano dei veri e propri “pilastri di luce” indotti artificialmente come nei giorni di festa.