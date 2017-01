Misteriose palle di ghiaccio

Gli scienziati svedesi sono alle prese con un fenomeno meteorologico insolito. Sulla spiaggia di Byske, appena fuori dalla città di Skellefteå (Svezia) sono apparse numerosissime palle di ghiaccio, alcune piccole ed altre molto grandi. Le palle di ghiaccio sono state avvistate da Peter Lundström, che gestisce una società denominata Swenature e lavora come guida naturalistica. Stava facendo da guida ad un paio di giornalisti inglesi quando hanno notato il fenomeno. Le palle di ghiaccio hanno ricoperto una spiaggia di sabbia che d’estate è meta di bagnanti. Sono state riscontrati palle di ghiaccio anche in altre occasioni, solitamente sulla sponda di laghetti, ma questo sono diverse per grandezza e perché sono piene di sabbia. Il fenomeno delle palle di ghiaccio è conosciuto dagli studiosi del posto; si formano quando soffia il vento, ma questa volta sono veramente grandi e nessuno ha avuto modo di vedere il vento in azione.