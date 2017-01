Lasciare la Terra entro 1.000 anni?

Secondo il fisico Stephen Hawking, l’umanità ha probabilmente solo 1.000 anni per lasciare la Terra. Egli avverte, inoltre, che l’unico modo per salvare la razza umana dall’estinzione è quello di fondare delle colonie in altre parti del sistema solare. Le preoccupazioni di Hawking sulla durata della nostra specie lo hanno portato anche a discutere di intelligenza artificiale, concludendo di non sapere se sia la migliore o la peggiore opportunità per l’umanità. Nel frattempo, l’imprenditore miliardario Elon Musk ha espresso il suo desiderio di stabilire una colonia umana su Marte entro pochi decenni per mezzo della sua azienda aerospaziale SpaceX. Hawking, da parte sua, ritiene che non sia possibile costituire delle colonie su Marte prima di un centinaio di anni, pur ponendo la massima attenzione al problema nei prossimi decenni. “Le probabilità di un disastro irrimediabile aumentano col tempo, anche se non è possibile prevedere una data – ha detto Hawking – ma si può ritenere che possa accadere entro i prossimi 1.000 /10.000 anni. Per quel momento dovremo essere già su altri mondi, se vogliamo scongiurare la fine della razza umana”.