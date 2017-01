Il vaccino per la Dengue

La farmaceutica francese Sanofi Pasteur inizierà tra qualche settimana a vendere il vaccino contro la Dengue anche in Guatemala. Finora la vendita era stata autorizzata per le Filippine, il Brasile, il Messico e il Salvador. Il virus Dengue, trasmesso dalla zanzara, provoca dolori, febbre e può risultare fatale. I dirigenti regionali della società francese hanno presentato il vaccino “Dengvaxia” durante una conferenza stampa tenutasi nella capitale del Guatemala. È stato detto che il vaccino viene indicato per le persone di età compresa tra i 9 e i 45 anni, che è suddiviso in tre dosi e che si è dimostrato essere efficace contro i quattro tipi di Dengue. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che i casi di dengue sono notevolmente aumentati a partire dalla metà degli anni 1990, arrivando ai 3,2 milioni di colpiti dello scorso anno. Nel 2013 ci sono stati 9.000 morti, per lo più nei Paesi più poveri. L’OMS ritiene che attualmente ci siano almeno 100 milioni di persone infettate dal virus, la maggior parte delle quali vive in Asia. Il Guatemala ha registrato lo scorso anno 114.000 nuovi casi di Dengue e 132 decessi.