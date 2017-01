I grandi ghiacciai si stanno sciogliendo in fretta

Il grande ghiacciaio Smith, situato nell’Antartide occidentale, ha perso mezzo chilometro di spessore in sette anni. Questa riduzione, frutto di uno studio pubblicato oggi, è molto superiore a quanto ipotizzato inizialmente dagli scienziati. Il ghiacciaio preso in esame, che si butta nel mare di Amundsen, si è abbassato di 70 metri l’anno nel periodo dal 2002 e il 2009. I dati sono stati ricavati confrontando le rilevazioni effettuate dalla NASA in quel periodo e sono stati ottenuti incrociando la misurazione col laser dello spessore del ghiaccio e la sua altitudine sul livello del mare. Dopo il 2009 il ghiacciaio Smith ha continuato ad abbassarsi, anche se ad un ritmo più lento. Studi precedenti avevano stimato in 12 metri l’anno l’abbassamento, contro i 70 effettivi.

I ghiacciai sono densi corpi di ghiaccio accumulato sul terreno dell’Antartide e, a causa del loro peso, tendono naturalmente a scendere verso la costa ed a sciogliersi in mare in miriadi di iceberg. Lo spessore del ghiaccio, quando si butta in mare e si mette a galleggiare, può superare i 2 chilometri di spessore. Tutto il ghiaccio oggi presente in Antartide e in Groenlandia potrebbe, una volta sciolto, innalzare di molto il livello dei mari sommergendo le città sulle coste. La velocità con la quale i ghiacciai si sciolgono è comunque lontana dall’essere calcolata con precisione, perché ogni ghiacciaio ha la sua storia. Due grandi ghiacciai, il Pope e il Kohler, che si trovano a fianco dello Smith si sciolgono a ritmi diversi. Anche l’acqua del mare, che si sta riscaldando, contribuisce a sciogliere prima del tempo le masse ghiacciate che si buttano in mare. Tutto sta ad indicare che l’innalzamento della temperatura sul nostro pianeta gioca un ruolo importante nello scioglimento dei ghiacciai e, se non rimediamo per quanto di nostra competenza, non potremo incolpare nessuno se centinaia di milioni di persone fossero un giorno costrette a fuggire dalle coste sommerse.