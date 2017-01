Finalmente il vaccino per la DENGUE

La Dengue, un virus trasmesso più comunemente dalla zanzara Aedes aegypti, infetta circa 400 milioni di persone nel mondo ogni anno. Essa provoca febbre alta, forti mal di testa, vomito e talvolta la morte. Circa il 40 per cento della popolazione mondiale è a rischio. Col riscaldamento del clima mondiale in atto e l’aumento delle persone in viaggio, in futuro la percentuale potrà solo salire. Quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a raccomandare il primo vaccino per prevenire la Dengue e sono iniziate le vaccinazioni in zone calde come il Brasile e le Filippine. Sono quattro i virus che causano la Dengue; scoprire un vaccino che protegga contro tutti e quattro i virus ha richiesto circa 20 anni di ricerca e sperimentazioni. Se il 20% della popolazione mondiale venisse vaccinata, i casi di Dengue potrebbero scendere del 50% in 5 anni, con un risparmio per la sanità globale di circa 9 miliardi di dollari ogni anno.