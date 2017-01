Chi c’è nella foto?

Queste due foto sono state scattate in un giardino con una macchina fotografica ad un paio di secondi una dall’altra. Nella prima si vede solo il giardino, mentre nella seconda appare quella che sembra una figura antropomorfa. Nessuno dei presenti ha visto niente con i propri occhi e a scattare la foto è stato un anziano, in quel momento nel giardino con la moglie, il quale non conosce Photoshop o altre tecniche di manipolazione delle immagini.

Curiosamente, la figura sembra anche avere l’ombra creata dalla luce del lampione. Se le cose stanno così, deve esserci stato effettivamente una presenza fisica in quel momento. Mistero…