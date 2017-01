AirSelfie, la telecamera volante

AirSelfie è una telecamera volante, collegata con lo smartphone, che consente di scattare foto dall’alto. Le sue eliche riescono infatti a spingerla fino a 20 metri di altezza per scattare foto e video, rimanendo in volo per 3 minuti alla volta. La sua fotocamera da 5 MP garantisce immagini di altissima qualità scattate da angolazioni e altezze finora proibitive per questi micro dispositivi. Il telaio in alluminio misura cm (9,5 x 7,7 x 1,0) e trova posto nel suo contenitore dove è alloggiato il caricabatterie che completa la carica in 30 minuti. attraverso un’applicazione si regola la direzione e l’altezza dalla quale verranno scattate le foto, o girato il video, e a operazioni terminate atterra in modo sicuro sulla mano oppure può essere afferrato mentre è fermo a mezzaria. Dovrebbe essere disponibile dalla prossima primavera.